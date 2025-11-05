SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI schiebt sich am Mittwochabend vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das SoundHound AI-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 15,39 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die SoundHound AI-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 15,39 USD. Die SoundHound AI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,61 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten SoundHound AI-Aktien beläuft sich auf 2.989.554 Stück.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2024 bei 5,16 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 66,46 Prozent könnte die SoundHound AI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 07.08.2025 äußerte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SoundHound AI -0,11 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat SoundHound AI mit einem Umsatz von insgesamt 42,68 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 217,09 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,003 USD je SoundHound AI-Aktie.

