SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Nachmittag stärker

So entwickelt sich SoundHound AI

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 14,51 USD.

Das Papier von SoundHound AI legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 14,51 USD. Bei 14,80 USD erreichte die SoundHound AI-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,16 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.996.571 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 24,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SoundHound AI-Aktie 72,12 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 5,87 USD. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 147,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SoundHound AI am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 217,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,68 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,46 Mio. USD in den Büchern gestanden.

SoundHound AI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SoundHound AI-Verlust in Höhe von -0,003 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse