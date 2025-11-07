SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Freitagabend mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SoundHound AI gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die SoundHound AI-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 20:07 Uhr sprang die SoundHound AI-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 14,26 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die SoundHound AI-Aktie bei 14,80 USD. Bei 14,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.467.610 SoundHound AI-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,98 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 42,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 5,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SoundHound AI-Aktie 58,84 Prozent sinken.

SoundHound AI veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SoundHound AI im vergangenen Quartal 42,68 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 217,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SoundHound AI 13,46 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass SoundHound AI im Jahr 2025 -0,003 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

