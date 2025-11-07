Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück fällt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 248,00 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 248,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 246,20 EUR. Mit einem Wert von 250,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 26.508 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 17,98 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 4,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,45 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 294,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 6,91 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

