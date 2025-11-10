Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Kursplus

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 257,40 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 257,40 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 260,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 254,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.206 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 13,68 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 235,90 EUR am 08.11.2024. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 8,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,45 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 294,50 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6,92 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.03.2027 dürfte Hannover Rück die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,32 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

