Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Kursabschlägen

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 258,60 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 258,60 EUR ab. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 258,40 EUR ein. Bei 259,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.729 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 292,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 237,30 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 8,24 Prozent wieder erreichen.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,91 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 296,00 EUR an.

Am 10.11.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 5,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 6,36 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 21,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

