Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 257,20 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 257,20 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 255,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 259,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.953 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 237,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,91 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 296,00 EUR an.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,50 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,87 Prozent auf 6,36 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht. Hannover Rück dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,74 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Hannover Rück-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt