Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 254,80 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 0,9 Prozent auf 254,80 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 253,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 254,40 EUR. Zuletzt wechselten 26.609 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 14,84 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 237,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 6,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,91 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 296,00 EUR.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,50 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 6,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 7,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 18.03.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

