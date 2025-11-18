DAX23.333 -1,1%Est505.577 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,90 -0,2%Gold4.040 -0,1%
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag mit Einbußen

18.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 254,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
254,40 EUR -3,00 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 254,80 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 253,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 254,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.588 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,84 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 237,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 7,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,91 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 296,00 EUR an.

Am 10.11.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,50 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 6,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 18.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,74 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Bildquellen: Hannover Rück

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
10.11.2025Hannover Rück BuyUBS AG
10.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
10.11.2025Hannover Rück BuyUBS AG
10.11.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

