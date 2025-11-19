Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 254,40 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 254,40 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 253,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 254,60 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 16.173 Aktien.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 13,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2024 auf bis zu 237,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 7,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,91 EUR je Hannover Rück-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 298,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 10.11.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 5,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 6,74 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hannover Rück am 12.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,78 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

