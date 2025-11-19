Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 254,60 EUR.
Das Papier von Hannover Rück befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 254,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 253,60 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.182 Hannover Rück-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. 14,93 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 237,30 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 7,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,91 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 298,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.
Am 10.11.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,40 EUR, nach 5,50 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.03.2027 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,78 EUR je Hannover Rück-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Hannover Rück
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|31.03.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
