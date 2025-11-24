DAX23.184 +0,4%Est505.512 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1545 +0,3%Öl62,46 -0,1%Gold4.074 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
D-Wave Quantum-Aktie im Blick: Warrant-Deadline, Kapitalzufluss & Zukunftsrisiken D-Wave Quantum-Aktie im Blick: Warrant-Deadline, Kapitalzufluss & Zukunftsrisiken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag tiefer

24.11.25 12:06 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag tiefer

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 253,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
254,00 EUR -1,00 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hannover Rück-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 253,80 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 253,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 255,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.587 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 15,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 6,23 Prozent wieder erreichen.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,92 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 298,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 10.11.2025. In Sachen EPS wurden 5,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,50 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 18.03.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,66 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr eingebracht

Hannover Rück-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt

Swiss Re-Aktie in Rot: Geringes globales Prämienwachstum erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
21.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
20.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
18.11.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
13.11.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
13.11.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
10.11.2025Hannover Rück BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
10.11.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
13.10.2025Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen