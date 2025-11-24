Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag tiefer
Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 253,80 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Hannover Rück-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 253,80 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 253,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 255,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.587 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.
Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 15,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 6,23 Prozent wieder erreichen.
Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,92 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 298,50 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 10.11.2025. In Sachen EPS wurden 5,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,50 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 18.03.2027 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,66 EUR je Hannover Rück-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr eingebracht
Hannover Rück-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
Swiss Re-Aktie in Rot: Geringes globales Prämienwachstum erwartet
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Hannover Rück
Nachrichten zu Hannover Rück
Analysen zu Hannover Rück
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.11.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|13.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.11.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.2025
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|13.05.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|27.10.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.2025
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen