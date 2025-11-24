Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 253,80 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 253,80 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 253,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 255,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.587 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 15,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 6,23 Prozent wieder erreichen.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,92 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 298,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 10.11.2025. In Sachen EPS wurden 5,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 5,50 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 18.03.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,66 EUR je Hannover Rück-Aktie.

