Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street uneins -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- Ubisoft, D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Highland Critical Minerals-Aktie verliert nach Kapitalmaßnahme massiv
Profil
Blick auf Aktienkurs

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

21.11.25 16:08 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 254,80 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:50 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 254,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 255,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 253,20 EUR. Mit einem Wert von 254,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.856 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 12,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 238,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 7,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,91 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 298,50 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hannover Rück am 12.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
08:01Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
20.11.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
18.11.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
13.11.2025Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
