Bechtle-Aktie höher: Ebert soll Nachfolger von Unternehmenschef Olemotz werden
CEO gefunden

Bechtle-Aktie höher: Ebert soll Nachfolger von Unternehmenschef Olemotz werden

10.11.25 09:44 Uhr
Bechtle erlebt Führungswechsel - Ebert übernimmt das Ruder - Aktie gewinnt | finanzen.net

Der IT-Dienstleister Bechtle hat sich auf das Vorstandmitglied Konstantin Ebert (54) als Nachfolger für den langjährigen Vorstandschef Thomas Olemotz (63) festgelegt.

Der bisher für das Tagesgeschäft zuständige Manager (COO - Chief Operating Officer) soll zum Jahreswechsel 2026/27 von Olemotz übernehmen, wie das MDAX-Unternehmen am Montag in Neckarsulm mitteilte. Eberts Vertrag wurde nach der Entscheidung des Aufsichtsrats vorzeitig um drei Jahre bis Ende 2028 verlängert. Ende 2026 läuft der Vertrag von Olemotz aus, bis dahin soll er die Geschäfte weiter führen.

Ebert ist seit 2021 im Unternehmen und seit Anfang 2024 im Vorstand. Olemotz startete 2007 als Finanzchef bei Bechtle und steht dem Vorstand seit Anfang 2009 vor. Seit längerem ist klar, dass er Ende des kommenden Jahres sein Amt abgeben wird.

Die Bechtle-Aktie legt auf XETRA zeitweise 2,51 Prozent auf 35,12 Euro zu.

NECKARSULM (dpa-AFX)

Bildquellen: Bechtle AG

