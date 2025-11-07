DAX23.496 -1,0%Est505.566 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,52 -3,2%Nas22.752 -1,3%Bitcoin86.320 -1,6%Euro1,1578 +0,3%Öl63,59 ±0,0%Gold3.992 +0,4%
Deal geschlossen

Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk fallen: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente

07.11.25 15:39 Uhr
NYSE-Aktie Eli Lilly und Novo Nordisk im Blick: Abnehm-Medikamente in den USA werden günstiger | finanzen.net

Eli Lilly und Novo Nordisk haben einen Deal mit der US-Regierung geschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
804,90 EUR 1,20 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die beiden Pharmakonzerne senken die Preise für ihre Abnehm-Medikamente. Die Regierung erweitert die Abdeckung der Medikamente in den staatlichen Gesundheitsversorgungsprogrammen Medicare und Medicaid.

Die Unternehmen werden ihre GLP-1-Medikamente, darunter Ozempic und Wegovy des dänischen Konzerns Novo Nordisk sowie Mounjaro und Zepbound von Eli Lilly, an die Medicare- und Medicaid-Programme für 245 US-Dollar im Monat zur Behandlung von Diabetes und Adipositas verkaufen, sagten hochrangige Regierugngsvertreter. Die Listenpreise liegen derzeit bei 1.000 bis 1.350 Dollar.

Im Gegenzug erhält Eli Lilly einen Aufschub bei potenziellen neuen Zöllen und wird nicht von neuen Programmen zur Preisgestaltung von Medikamenten betroffen sein, die von der Trump-Regierung initiiert werden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA gewährt Lilly und Novo Nordisk spezielle neue Vorteile, durch die die Prüfung ihrer geplanten neuen Pillen zur Gewichtsreduktion durch die Behörde beschleunigt werden sollen. Die Unternehmen werden sie außerdem zu Anfangsdosen von 149 Dollar pro Monat für den Direktkauf durch Verbraucher verfügbar machen.

Präsident Trump kündigte die Vereinbarungen am Donnerstag im Weißen Haus an. "Die treibende Kraft für uns ist es, den Zugang zu Medikamenten gegen Fettleibigkeit zu erweitern", sagte Lilly-Chef David Ricks in einem Interview.

Am Donnerstag gewannen die Papiere von Eli Lilly an der NYSE 1,32 Prozent hinzu auf 938,01 US-Dollar, geben am Freitag aber zeitweise 2,72 Prozent auf 911,98 US-Dollar nach. Novo Nordisk-Titel verlieren unterdessen am Freitag in Dänemark 2,63 Prozent auf 295,80 DKK.

DOW JONES

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com, Novo Nordisk

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
08:41Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:31Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
08:11Novo Nordisk OutperformBernstein Research
06.11.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
