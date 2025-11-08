Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Samstagvormittag
08.11.25 10:13 Uhr
Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.
Rohstoffe
2.851,77 USD 7,27 USD 0,26%
0,64 USD -0,01 USD -1,43%
2.045,00 USD 44,50 USD 2,22%
1,63 EUR 0,01 EUR 0,37%
93,58 EUR -0,86 EUR -0,91%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
4,32 USD -0,04 USD -0,96%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
3.999,94 USD USD
2,92 USD -0,03 USD -0,93%
65,51 USD -0,53 USD -0,80%
530,50 USD -7,50 USD -1,39%
4,08 USD 0,11 USD 2,79%
4.322,00 GBP -127,00 GBP -2,85%
96,75 USD -0,35 USD -0,36%
10.720,00 USD -3,00 USD -0,03%
2,21 USD 0,02 USD 1,09%
0,80 USD 0,01 USD 0,82%
4,27 USD -0,02 USD -0,47%
3,26 USD 0,04 USD 1,23%
17,20 USD 0,01 USD 0,06%
539,85 USD 0,03 USD 0,01%
14.870,00 USD -50,00 USD -0,34%
63,63 USD 0,06 USD 0,09%
59,75 USD 0,32 USD 0,54%
1,68 USD -0,09 USD -5,02%
1.395,00 USD USD
4.080,00 MYR -34,00 MYR -0,83%
1.547,50 USD USD
478,50 EUR 3,50 EUR 0,74%
10,03 USD 0,01 USD 0,10%
48,34 USD USD
317,00 USD 4,30 USD 1,38%
0,50 USD USD 0,57%
11,02 USD 0,11 USD 0,96%
1,67 EUR 0,00 EUR 0,06%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
191,50 EUR -0,50 EUR -0,26%
3.190,00 USD 4,00 USD 0,13%
36.050,00 USD 75,00 USD 0,21%
0,14 USD USD -0,63%
Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (3.999,94 US-Dollar).
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com