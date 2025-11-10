DAX23.988 +1,8%Est505.662 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 +5,0%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.000 +1,4%Euro1,1570 +0,1%Öl63,94 +0,4%Gold4.101 +2,5%
Experteneinschätzung

Fresenius-Aktie moderat im Plus: Deutsche Bank hebt Kursziel für Fresenius auf 56 Euro an

10.11.25 13:33 Uhr
Deutsche Bank traut Fresenius mehr zu

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,83 EUR 0,23 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das dritte Quartal sei positiv aufgefallen und die gute Dynamik bei dem Medizinkonzern sollte anhalten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Fresenius könnte zudem den angehobenen Gewinnausblick übertreffen. Die attraktive Bewertung biete weiterhin eine gute Einstiegsgelegenheit.

Die Fresenius-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 0,36 Prozent auf 47,81 Euro zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

