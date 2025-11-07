DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,88 -0,7%Nas22.673 -1,7%Bitcoin87.301 -0,5%Euro1,1574 +0,2%Öl63,70 +0,2%Gold3.994 +0,4%
DAX aktuell

DAX geht schwächer ins Wochenende - Berichtssaison gibt Richtung vor

07.11.25 17:39 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX letztlich mit Verlusten - 24.000er-Marke rückt außer Reichweite | finanzen.net

Zum Ende einer ereignisreichen Woche zeigte der DAX nach einem behaupteten Start Nerven und rutschte auf rotes Terrain.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.570,0 PKT -164,1 PKT -0,69%
Charts|News|Analysen

Der DAX hat den Freitag um 0,29 Prozent höher bei 23.801,97 Punkten begangen und gab im Verlauf deutlicher nach. Er verabschiedete sich letztlich 0,69 Prozent schwächer bei 23.569,96 Zählern.

DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Berichtssaison gibt Richtung vor

Die aktuelle Woche war geprägt von der Berichtssaison. Inzwischen haben laut der Investmentbank JPMorgan in Europa und den USA gut Dreiviertel aller Unternehmen Geschäftszahlen vorgelegt. Dabei habe das Ergebniswachstum in den USA im Schnitt bei 15 Prozent gelegen und in Europa bei etwa 1 Prozent. Letzteres habe aber sogar noch positiv überrascht, schrieb Marktstratege Mislav Matejka. Auch der leichte Umsatzrückgang sei weniger deutlich als gedacht.

Auch am Freitag standen mit den Bilanzen von Daimler Truck und HENSOLDT noch interessante Zahlenvorlagen auf der Agenda.

Neue Handelsstreitigkeiten zwischen USA und China?

Zum Wochenausklang machten am Markt Berichte die Runde, wonach die USA und China über Ex- und Importbeschränkungen von hochwertigen KI-Chips in das jeweils andere Land nachdenken, womit die Handelsstreitigkeiten womöglich wieder eskalieren könnten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com

