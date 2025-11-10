DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,68 +6,2%Nas23.527 +2,3%Bitcoin91.332 +0,7%Euro1,1563 +0,1%Öl64,07 +0,6%Gold4.114 +2,9%
Neutral-Rating

Salzgitter-Aktie: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro

10.11.25 21:26 Uhr
Salzgitter-Aktie: "Vorsichtiger Optimismus" reicht nicht - JPMorgan zeigt sich bei Salzgitter skeptisch | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter nach Zahlen von 28,50 auf 27,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.

Der Ausblick von Salzgitter auf das Jahr 2026 sei geprägt von "vorsichtigem Optimismus", schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der Annahme einer etwas höheren Nettoverschuldung.

NEW YORK (dpa-AFX)

