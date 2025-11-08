DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin88.023 -1,5%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Gold & Co. im Marktbericht

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln

08.11.25 13:17 Uhr
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Mittag entwickeln | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.851,77 USD 7,27 USD 0,26%
News
Baumwolle
0,64 USD -0,01 USD -1,43%
News
Bleipreis
2.045,00 USD 44,50 USD 2,22%
News
Dieselpreis Benzin
1,63 EUR 0,01 EUR 0,37%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,58 EUR -0,86 EUR -0,91%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,32 USD -0,04 USD -0,96%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.999,94 USD USD
News
Haferpreis
2,92 USD -0,03 USD -0,93%
News
Heizölpreis
65,51 USD -0,53 USD -0,80%
News
Holzpreis
530,50 USD -7,50 USD -1,39%
News
Kaffeepreis
4,08 USD 0,11 USD 2,79%
News
Kakaopreis
4.322,00 GBP -127,00 GBP -2,85%
News
Kohlepreis
96,75 USD -0,35 USD -0,36%
News
Kupferpreis
10.720,00 USD -3,00 USD -0,03%
News
Lebendrindpreis
2,21 USD 0,02 USD 1,09%
News
Mageres Schwein Preis
0,80 USD 0,01 USD 0,82%
News
Maispreis
4,27 USD -0,02 USD -0,47%
News
Mastrindpreis
3,26 USD 0,04 USD 1,23%
News
Milchpreis
17,20 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
539,85 USD 0,03 USD 0,01%
News
Nickelpreis
14.870,00 USD -50,00 USD -0,34%
News
Ölpreis (Brent)
63,63 USD 0,06 USD 0,09%
News
Ölpreis (WTI)
59,75 USD 0,32 USD 0,54%
News
Orangensaftpreis
1,68 USD -0,09 USD -5,02%
News
Palladiumpreis
1.395,00 USD USD
News
Palmölpreis
4.080,00 MYR -34,00 MYR -0,83%
News
Platinpreis
1.547,50 USD USD
News
Rapspreis
478,50 EUR 3,50 EUR 0,74%
News
Reispreis
10,03 USD 0,01 USD 0,10%
News
Silberpreis
48,34 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
317,00 USD 4,30 USD 1,38%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD USD 0,57%
News
Sojabohnenpreis
11,02 USD 0,11 USD 0,96%
News
Super Benzin
1,67 EUR 0,00 EUR 0,06%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
191,50 EUR -0,50 EUR -0,26%
News
Zinkpreis
3.190,00 USD 4,00 USD 0,13%
News
Zinnpreis
36.050,00 USD 75,00 USD 0,21%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,63%
News

Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 11:44 Uhr notierte der Goldpreis bei 3.999,94 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (3.999,94 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis