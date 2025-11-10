DAX23.950 +1,6%Est505.656 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1559 ±0,0%Öl63,72 ±0,0%Gold4.083 +2,1%
Sector Perform

GEA-Aktie mit leichtem Plus: RBC senkt Ziel für Gea Group auf 56 Euro

10.11.25 11:36 Uhr
GEA-Kursziel sinkt - Analysten bleiben vorsichtig - Aktie etwas fester | finanzen.net

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für GEA von 59 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
60,05 EUR 0,35 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach den soliden Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag habe er Schätzungen und Kursziel aktualisiert, schrieb Sebastian Kuenne in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Geschäftsdynamik und die Profitabilität sähen ordentlich aus. Doch mit Blick auf die Gewinnziele habe sich das Management zögerlich gezeigt. Kuenne sieht einige Risiken für die langfristige Unternehmensplanung.

Die GEA-Aktie gewinnt auf XETRA leicht um 0,41 Prozent auf 60,55 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: GEA Group

