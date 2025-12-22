DAX24.344 +0,2%Est505.768 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.431 +1,0%Euro1,1729 +0,1%Öl61,03 +0,8%Gold4.411 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Nike 866993
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- Novo Nordisk, Lufthansa, Telekom, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Merck, Roche & Co., Gold im Fokus
Top News
Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Witkoff zieht positive Bilanz nach Ukraine-Verhandlungen Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Witkoff zieht positive Bilanz nach Ukraine-Verhandlungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
Kursentwicklung im Fokus

Optimismus in Wien: ATX zum Start mit Kursplus

22.12.25 09:27 Uhr
Optimismus in Wien: ATX zum Start mit Kursplus | finanzen.net

Am Morgen geht es für den ATX erneut nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
64,90 EUR -0,30 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
22,78 EUR -0,20 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,43 EUR -0,15 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DO & CO
204,00 EUR 2,00 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
101,00 EUR 1,70 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28,15 EUR 0,50 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
22,25 EUR -0,35 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
46,66 EUR 0,26 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
31,00 EUR 0,35 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
15,44 EUR 0,18 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
63,90 EUR -0,10 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
37,48 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
30,40 EUR -0,16 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.248,5 PKT 13,9 PKT 0,27%
Charts|News|Analysen

Am Montag tendiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,24 Prozent höher bei 5.247,21 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 153,512 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,015 Prozent leichter bei 5.233,78 Punkten in den Handel, nach 5.234,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5.227,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.247,21 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 4.789,17 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 4.608,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der ATX 3.589,54 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 43,49 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5.247,21 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.481,22 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Wienerberger (+ 0,92 Prozent auf 30,72 EUR), Andritz (+ 0,91 Prozent auf 66,25 EUR), OMV (+ 0,86 Prozent auf 46,74 EUR), Vienna Insurance (+ 0,78 Prozent auf 64,50 EUR) und Lenzing (+ 0,67 Prozent auf 22,60 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil EVN (-1,06 Prozent auf 28,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,65 Prozent auf 15,34 EUR), DO (-0,49 Prozent auf 205,00 EUR), Erste Group Bank (-0,30 Prozent auf 100,90 EUR) und CA Immobilien (-0,09 Prozent auf 22,78 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 20.664 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 39,302 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,52 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Andritz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Andritz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen