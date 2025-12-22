Optimismus in Wien: ATX zum Start mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Am Morgen geht es für den ATX erneut nach oben.

Am Montag tendiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,24 Prozent höher bei 5.247,21 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 153,512 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,015 Prozent leichter bei 5.233,78 Punkten in den Handel, nach 5.234,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5.227,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.247,21 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 4.789,17 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 4.608,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der ATX 3.589,54 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 43,49 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5.247,21 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.481,22 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Wienerberger (+ 0,92 Prozent auf 30,72 EUR), Andritz (+ 0,91 Prozent auf 66,25 EUR), OMV (+ 0,86 Prozent auf 46,74 EUR), Vienna Insurance (+ 0,78 Prozent auf 64,50 EUR) und Lenzing (+ 0,67 Prozent auf 22,60 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil EVN (-1,06 Prozent auf 28,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,65 Prozent auf 15,34 EUR), DO (-0,49 Prozent auf 205,00 EUR), Erste Group Bank (-0,30 Prozent auf 100,90 EUR) und CA Immobilien (-0,09 Prozent auf 22,78 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 20.664 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 39,302 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,52 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

