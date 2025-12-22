Montagshandel in Wien: Anleger lassen ATX mittags steigen

ATX im Fokus

In Wien ist aktuell ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Montag notiert der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0,09 Prozent höher bei 5.239,41 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 153,512 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,015 Prozent schwächer bei 5.233,78 Punkten, nach 5.234,55 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Montag sein Tagestief bei 5.223,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.252,39 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 4.789,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, lag der ATX noch bei 4.608,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der ATX auf 3.589,54 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 43,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.252,39 Punkten. Bei 3.481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 2,66 Prozent auf 65,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,30 Prozent auf 31,20 EUR), OMV (+ 1,34 Prozent auf 46,96 EUR), STRABAG SE (+ 1,02 Prozent auf 79,10 EUR) und Andritz (+ 0,91 Prozent auf 66,25 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil EVN (-3,53 Prozent auf 27,30 EUR), voestalpine (-1,84 Prozent auf 37,26 EUR), Wienerberger (-1,12 Prozent auf 30,10 EUR), Erste Group Bank (-0,69 Prozent auf 100,50 EUR) und Lenzing (-0,67 Prozent auf 22,30 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 63.712 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,302 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Die CPI Europe-Aktie präsentiert mit 6,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. OMV-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,31 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net