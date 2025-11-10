So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.080,46 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 2,01 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 3.999,94 US-Dollar stand.
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln.Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.
Nach 48,34 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Montagvormittag um 3,23 Prozent auf 49,90 US-Dollar gestiegen.
Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,71 Prozent auf 1.574,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.547,50 US-Dollar.
Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,61 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.417,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.395,00 US-Dollar lag.
Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,41 Prozent auf 63,96 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 63,63 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 0,85 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 60,26 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 59,75 US-Dollar lag.
Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,64 US-Dollar am Vortag auf 0,64 US-Dollar nach oben (+0,66Prozent).
Zudem gewinnt der Haferpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,09 Prozent auf 2,92 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 2,92 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,59 Prozent auf 4,29 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,27 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,91 Prozent auf 11,12 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,02 US-Dollar.
Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 318,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (317,10 US-Dollar).
Nach 0,50 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Montagvormittag um 0,46 Prozent auf 0,50 US-Dollar gestiegen.
Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,50 Prozent stärker bei 0,14 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.
Nach 4,32 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagvormittag um 3,96 Prozent auf 4,49 US-Dollar gestiegen.
Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,35 Prozent auf 17,14 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 17,20 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 10:10 Uhr wurde ein Preis von 65,51 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 65,51 US-Dollar.
Daneben wertet der Kohlepreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,72 Prozent auf 96,05 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 96,75 US-Dollar stand.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com