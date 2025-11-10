DAX23.926 +1,5%Est505.647 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,48 +4,8%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.614 +1,0%Euro1,1568 +0,1%Öl64,13 +0,7%Gold4.076 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Take Two 914508 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende in den USA? DAX mit Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Chipwerte, Highland Critical Mineral, BYD, TMTG, im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Autopilot des Musk-Konzerns vor Durchbruch - Israel prüft Zulassung von FSD-System Tesla-Aktie im Blick: Autopilot des Musk-Konzerns vor Durchbruch - Israel prüft Zulassung von FSD-System
UPS-Aktie gewinnt leicht: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz UPS-Aktie gewinnt leicht: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Marktbericht zu Rohstoffen

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

10.11.25 10:13 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.851,77 USD -1,81 USD -0,06%
News
Baumwolle
0,64 USD 0,01 USD 0,80%
News
Bleipreis
2.044,15 USD 44,00 USD 2,20%
News
Dieselpreis Benzin
1,64 EUR 0,00 EUR 0,06%
News
EEX Strompreis Phelix DE
93,65 EUR -1,00 EUR -1,06%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,49 USD 0,17 USD 3,94%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.076,93 USD 76,99 USD 1,92%
News
Haferpreis
2,92 USD USD 0,09%
News
Heizölpreis
65,51 USD USD
News
Holzpreis
530,50 USD -7,50 USD -1,39%
News
Kaffeepreis
4,11 USD -0,01 USD -0,17%
News
Kakaopreis
4.321,00 GBP -128,00 GBP -2,88%
News
Kohlepreis
96,15 USD -0,60 USD -0,62%
News
Kupferpreis
10.715,00 USD -7,80 USD -0,07%
News
Lebendrindpreis
2,21 USD 0,02 USD 1,09%
News
Mageres Schwein Preis
0,80 USD 0,01 USD 0,82%
News
Maispreis
4,30 USD 0,03 USD 0,70%
News
Mastrindpreis
3,26 USD 0,04 USD 1,23%
News
Milchpreis
17,14 USD -0,06 USD -0,35%
News
Naphthapreis (European)
539,85 USD 0,03 USD 0,01%
News
Nickelpreis
14.866,50 USD -44,50 USD -0,30%
News
Ölpreis (Brent)
64,12 USD 0,42 USD 0,66%
News
Ölpreis (WTI)
60,38 USD 0,63 USD 1,05%
News
Orangensaftpreis
1,72 USD -0,05 USD -3,05%
News
Palladiumpreis
1.415,50 USD 20,50 USD 1,47%
News
Palmölpreis
4.079,00 MYR -32,00 MYR -0,78%
News
Platinpreis
1.574,00 USD 26,50 USD 1,71%
News
Rapspreis
478,50 EUR 3,50 EUR 0,74%
News
Reispreis
9,89 USD -0,14 USD -1,40%
News
Silberpreis
49,72 USD 1,38 USD 2,85%
News
Sojabohnenmehlpreis
318,70 USD 1,70 USD 0,54%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD USD 0,69%
News
Sojabohnenpreis
11,12 USD 0,10 USD 0,91%
News
Super Benzin
1,68 EUR -0,00 EUR -0,24%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
191,50 EUR -0,50 EUR -0,26%
News
Zinkpreis
3.189,15 USD 4,00 USD 0,13%
News
Zinnpreis
36.044,00 USD 94,00 USD 0,26%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,64%
News

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.080,46 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 2,01 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 3.999,94 US-Dollar stand.

Nach 48,34 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Montagvormittag um 3,23 Prozent auf 49,90 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,71 Prozent auf 1.574,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.547,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Palladiumpreis. Um 1,61 Prozent verstärkt sich der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf 1.417,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.395,00 US-Dollar lag.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,41 Prozent auf 63,96 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 63,63 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 0,85 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 60,26 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 59,75 US-Dollar lag.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,64 US-Dollar am Vortag auf 0,64 US-Dollar nach oben (+0,66Prozent).

Zudem gewinnt der Haferpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,09 Prozent auf 2,92 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 2,92 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,59 Prozent auf 4,29 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,27 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,91 Prozent auf 11,12 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,02 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 318,70 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (317,10 US-Dollar).

Nach 0,50 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Montagvormittag um 0,46 Prozent auf 0,50 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,50 Prozent stärker bei 0,14 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Nach 4,32 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Montagvormittag um 3,96 Prozent auf 4,49 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,35 Prozent auf 17,14 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 17,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 10:10 Uhr wurde ein Preis von 65,51 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 65,51 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,72 Prozent auf 96,05 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 96,75 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis