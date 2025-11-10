Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Apple zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 273,50 USD zu. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 273,61 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 269,09 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.332.281 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.11.2025 auf bis zu 277,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 1,40 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 USD. Im Vorjahr hatte Apple 1,02 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 272,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 30.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,97 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 102,47 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,93 Mrd. USD umgesetzt.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,23 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

S&P 500 in KI-Hand: NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial

Tesla-Rivale Rivian gibt Update für E-Bike Spinoff Also

Apple-Aktie höher: Milliardendeal mit Google wegen Sprachassistentin Siri?