Aktienkurs aktuell

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

07.11.25 16:08 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Apple zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Apple-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 269,67 USD.

Apple Inc.
234,15 EUR -0,80 EUR -0,34%
Die Apple-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 269,67 USD. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 270,50 USD zu. Die Apple-Aktie sank bis auf 267,27 USD. Bei 269,77 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.004.297 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 277,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2025). Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 2,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 169,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 59,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,02 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,08 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 272,00 USD angegeben.

Apple gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 0,97 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,20 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

06.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Apple NeutralUBS AG
03.11.2025Apple KaufenDZ BANK
03.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
06.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Apple KaufenDZ BANK
03.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2025Apple NeutralUBS AG
03.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Apple NeutralUBS AG
31.10.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025Apple NeutralUBS AG
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

