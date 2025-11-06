Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagnachmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 268,62 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 268,62 USD. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 267,91 USD ab. Bei 268,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 1.789.513 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 01.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 277,32 USD an. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 3,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 169,22 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 58,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 USD. Im Vorjahr hatte Apple 1,02 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 272,00 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,97 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 102,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 94,93 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Apple am 29.01.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 8,20 USD im Jahr 2026 aus.

