Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 268,64 USD.
Die Apple-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 268,64 USD. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 266,94 USD nach. Mit einem Wert von 268,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.588.334 Apple-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 01.11.2025 auf bis zu 277,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 3,23 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 169,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.
Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,13 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 272,00 USD an.
Apple ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 0,97 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent auf 102,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 29.01.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 8,19 USD im Jahr 2026 aus.
