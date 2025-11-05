Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag mit Verlusten

DAX24.040 +0,4%Est505.668 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.486 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1486 ±-0,0%Öl64,14 -0,3%Gold3.981 +1,3%
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
So entwickelt sich Apple

05.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 268,64 USD.

Apple Inc.
234,50 EUR -0,60 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 268,64 USD. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 266,94 USD nach. Mit einem Wert von 268,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.588.334 Apple-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.11.2025 auf bis zu 277,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 3,23 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 169,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,13 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 272,00 USD an.

Apple ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 0,97 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent auf 102,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.01.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 8,19 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie gewinnt: Start von Live-Übersetzungen in der EU

Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Apple von vor 3 Jahren verdient

S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026

Bildquellen: Vividrange / Shutterstock.com

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Apple NeutralUBS AG
03.11.2025Apple KaufenDZ BANK
03.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
03.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Apple KaufenDZ BANK
03.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Apple NeutralUBS AG
03.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Apple NeutralUBS AG
31.10.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

