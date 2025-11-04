Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteidigt Stellung am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 269,09 USD an der Tafel.

Die Apple-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 269,09 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 269,56 USD. Die Apple-Aktie sank bis auf 267,70 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 268,48 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.130.440 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 01.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 277,32 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 1,02 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 272,00 USD.

Apple gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,85 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,97 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 102,47 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,94 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Apple am 29.01.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,19 USD je Aktie aus.

