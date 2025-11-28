Lieferkettenprobleme in China: Nexperia drängt auf schnelle Lösung
Nexperia hat den Druck auf seine chinesische Tochter erhöht, angesichts von Produktionsproblemen seiner Kunden die Produktion von Chips und deren Transport in der Lieferkette wiederherzustellen.
Werte in diesem Artikel
Kunden stünden vor unmittelbaren Produktionsstopps, warnte Nexperia seine chinesische Tochter Nexperia China.
Der niederländische Chiphersteller teilte am Donnerstag in einem offenen Brief mit, er habe trotz mehrfacher Versuche, den Dialog wieder aufzunehmen, keine nennenswerte Antwort von seiner chinesischen Tochter erhalten. Er forderte die chinesischen Geschäftseinheiten auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um vorhersehbare und etablierte Lieferströme ohne Verzögerung wiederherzustellen.
"Dies ist im Interesse aller beteiligten Parteien, insbesondere unserer Kunden", fügte Nexperia hinzu.
Die niederländische Regierung hatte am 30. September die Kontrolle über Nexperia übernommen, das sich im Besitz der chinesischen Wingtech Technology befindet, um zu verhindern, dass Europa "technologisches Wissen und Fähigkeiten" verliert, die für seine wirtschaftliche Sicherheit notwendig sind. Peking schlug zurück, indem es am 4. Oktober eine Mitteilung zur Exportkontrolle herausgab, die Nexperia China und seinen Subunternehmern den Export bestimmter in China hergestellter Produkte untersagte.
Ein anschließendes Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping trug zur Beruhigung des Streits bei. Die niederländische Regierung setzte vergangene Woche eine Anordnung aus, die ihr verschiedene Befugnisse über Nexperia einräumte. Der Schritt wurde als Schritt zur Beilegung des Streits angesehen, und Nexperia-Chips begannen Anfang dieses Monats wieder, China zu verlassen, was die Nervosität in der Autoindustrie linderte.
Kunden berichteten jedoch immer noch von "unmittelbar bevorstehenden Produktionsstopps", teilte das niederländische Unternehmen in dem Brief mit. "Diese Situation kann nicht andauern."
Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 28, 2025 01:43 ET (06:43 GMT)
Von Sherry Qin
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Join In A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Join In A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Join In A News
Bildquellen: feiyuwzhangjie / Shutterstock.com
Nachrichten zu Join In (Holding) Co Ltd (A)
Analysen zu Join In (Holding) Co Ltd (A)
Keine Analysen gefunden.