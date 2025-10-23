Nexperia warnt japanische Autoteilehersteller vor möglichen Verzögerungen
Werte in diesem Artikel
Von Kosaku Narioka
DOW JONES--Nexperia hat japanische Autoteilehersteller darüber informiert, dass der niederländische Halbleiterhersteller die Lieferung von Chips möglicherweise nicht garantieren kann. Das erklärte ein in Tokio ansässiger Verband der Automobilindustrie und ergänzte, dass die Chips von Nexperia wichtige Bauteile seien und eine Unterbrechung der Lieferung erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Produktion haben könnte. Nexperia-Chips werden in elektronischen Steuergeräten für Fahrzeuge verwendet.
Der Verband hofft, dass die betroffenen Länder das Problem bald lösen werden.
Die niederländische Regierung hat im vergangenen Monat die Kontrolle über Nexperia von seinem chinesischen Eigentümer Wingtech Technology übernommen. Die Niederlande begründete die Maßnahme damit, "technologisches Wissen und Fähigkeiten" zu bewahren, die für die wirtschaftliche Sicherheit Europas erforderlich seien. China reagierte darauf mit einem Exportverbot für bestimmte in China hergestellte Nexperia-Produkte.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/kla/uxd
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2025 08:50 ET (12:50 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Join In A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Join In A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Join In (Holding) Co Ltd (A)
Analysen zu Join In (Holding) Co Ltd (A)
Keine Analysen gefunden.