Nexperia warnt japanische Autoteilehersteller vor möglichen Verzögerungen

23.10.25 14:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Join In (Holding) Co Ltd (A)
40,36 CNY -1,35 CNY -3,24%
Charts|News|Analysen

Von Kosaku Narioka

DOW JONES--Nexperia hat japanische Autoteilehersteller darüber informiert, dass der niederländische Halbleiterhersteller die Lieferung von Chips möglicherweise nicht garantieren kann. Das erklärte ein in Tokio ansässiger Verband der Automobilindustrie und ergänzte, dass die Chips von Nexperia wichtige Bauteile seien und eine Unterbrechung der Lieferung erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Produktion haben könnte. Nexperia-Chips werden in elektronischen Steuergeräten für Fahrzeuge verwendet.

Wer­bung

Der Verband hofft, dass die betroffenen Länder das Problem bald lösen werden.

Die niederländische Regierung hat im vergangenen Monat die Kontrolle über Nexperia von seinem chinesischen Eigentümer Wingtech Technology übernommen. Die Niederlande begründete die Maßnahme damit, "technologisches Wissen und Fähigkeiten" zu bewahren, die für die wirtschaftliche Sicherheit Europas erforderlich seien. China reagierte darauf mit einem Exportverbot für bestimmte in China hergestellte Nexperia-Produkte.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 08:50 ET (12:50 GMT)

