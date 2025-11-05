Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von Apple zeigt am Mittwochabend wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Apple-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 269,86 USD.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:08 Uhr bei 269,86 USD. Bei 270,79 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 266,94 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 268,59 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.018.614 Apple-Aktien den Besitzer.
Am 01.11.2025 markierte das Papier bei 277,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,02 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,13 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 272,00 USD an.
Apple ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,85 USD gegenüber 0,97 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 102,47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 94,93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 29.01.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2026 8,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Apple-Aktie gewinnt: Start von Live-Übersetzungen in der EU
Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Apple von vor 3 Jahren verdient
S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.2025
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|03.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|03.11.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|27.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
