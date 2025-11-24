Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag im Plus

DAX23.276 +0,8%Est505.543 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.665 +1,8%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1522 +0,1%Öl62,43 -0,1%Gold4.090 +0,6%
24.11.25 16:10 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 274,01 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
237,00 EUR 1,50 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 274,01 USD. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 275,90 USD. Bei 271,04 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.171.279 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.11.2025 bei 277,32 USD. Mit einem Zuwachs von 1,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,24 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 USD. Im Vorjahr hatte Apple 1,02 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 272,00 USD.

Apple ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 0,97 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 102,47 Mrd. USD im Vergleich zu 94,93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Apple-Bilanz für Q1 2026 wird am 29.01.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

