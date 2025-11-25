Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple steigt am Dienstagabend

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 277,95 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 277,95 USD. Bei 280,38 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 275,27 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 7.367.214 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 280,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2025). Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 0,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 169,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 64,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 272,00 USD.

Apple ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,85 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,97 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,23 USD je Apple-Aktie.

