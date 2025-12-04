EUREX/Renten-Futures rollen in den März - Knapp behauptet

DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures liegt bei 128,28 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,37 Prozent und das Tagestief bei 128,22 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 43.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 24 Ticks auf 112,32 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 117,65 Prozent. Händler rechnen mit Sondereinflüssen durch das Rollen in den neuen März-Kontrakt bis zum Verfall am Montag. Im März-Kontrakt gehen bereits 46.000 Kontrakte um.

December 04, 2025 02:40 ET (07:40 GMT)