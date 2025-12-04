DAX23.847 +0,6%Est505.720 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 -1,6%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.880 -0,5%Euro1,1676 ±0,0%Öl62,84 +0,1%Gold4.192 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- BYD, Tesla, Siemens Energy, Aurubis, Formycon im Fokus
Top News
D-Wave Quantum-Aktie gefragt: Eigene Einheit für US-Regierungsaufträge gestartet D-Wave Quantum-Aktie gefragt: Eigene Einheit für US-Regierungsaufträge gestartet
Analyse: Hold-Abstufung für Siemens Healthineers-Aktie von Deutsche Bank AG Analyse: Hold-Abstufung für Siemens Healthineers-Aktie von Deutsche Bank AG
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Aktien Asien: Gewinne - japanische Börse weiter im Aufwind

04.12.25 09:05 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Wie schon am Vortag ragte dabei die japanische Börse mit starken Gewinnen heraus.

Wer­bung

Rückenwind kam aus den USA. "Die gestrigen Nachrichten zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in den Vereinigten Staaten waren im Kern aktien- und rentenmarktfreundlich", hieß es von der Landebank Baden-Württemberg. Es gelte die Devise: Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Denn mit schwachen Daten steigt generell auch die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um 2,33 Prozent auf 51.028,42 Punkte. Günstige Signale gab es von der Anleiheseite. "In Japan sorgen die jetzt höheren Zinsen für eine hohe Nachfrage nach lange laufenden Staatsanleihen", konstatiert Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Das ist definitiv ein gutes Zeichen für den japanischen Rentenmarkt." Eine Auktion von Staatsanleihen mit 30 Jahren Laufzeit war auf die stärkste Nachfrage seit 2019 getroffen. In den vergangenen Wochen hatten Sorgen vor Zinsanhebungen in Japan die Anleiherenditen nach oben getrieben und so den Aktienmarkt noch belastet.

Nicht ganz so gut war die Stimmung am Aktienmarkt in Australien. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) legte um 0,27 Prozent auf 8.618,44 Punkte zu.

Wer­bung

Überschaubar blieben auch die Gewinne in China. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,5 Prozent auf 25.889,91 Punkte, der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um 0,34 Prozent auf 4.546,54 Punkte zu./mf/jha/