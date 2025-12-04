Aktien Frankfurt Eröffnung: Steigender Dax bleibt unter 24.000 Punkten

DAX23.847 +0,6%Est505.720 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 -1,6%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.880 -0,5%Euro1,1676 ±0,0%Öl62,84 +0,1%Gold4.192 -0,3%
04.12.25 09:11 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Solide Vorgaben aus den USA haben die Kurse auch am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag angeschoben. Der deutsche Leitindex DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,6 Prozent auf 23.845 Zähler. Damit verbleibt er allerdings unter der Marke von 24.000 Punkten, womit sich die jüngste Konsolidierung fortsetzt.

Vor allem der Dow Jones Industrial hatte am Vorabend zugelegt und sich dem Rekordhoch vom November stark angenähert. Rückenwind kommt auch aus Japan, wo der Nikkei-Index (Nikkei 225) kräftig zulegen konnte. Anleger setzen unverändert auf eine Zinssenkung in den USA in der kommenden Woche.

Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte lag mit 0,7 Prozent im Plus bei 29.522 Punkten. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann ein halbes Prozent./bek/jha/

