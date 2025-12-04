DAX23.851 +0,7%Est505.722 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 -1,6%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.880 -0,5%Euro1,1676 ±0,0%Öl62,84 +0,1%Gold4.192 -0,3%
EUREX/DAX-Futures zieht an

04.12.25 08:39 Uhr

DOW JONES--Leicht nach oben geht es für die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Händler erwarten aber nur eine Fortsetzung des Seitwärtshandels. Große Impulse gebe es nicht, was der eher geringe Umsatz von 905 Kontrakten zeige. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 73 auf 23.871 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.886 und das Tagestief bei 23.789 Punkten.

