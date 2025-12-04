DAX23.851 +0,7%Est505.722 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 -1,6%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.880 -0,5%Euro1,1676 ±0,0%Öl62,84 +0,1%Gold4.192 -0,3%
ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

04.12.25 08:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU reduziert Plan für Ukraine-Kredit aus russischen Geldern

Die Europäische Union hat ihren Plan, der Ukraine einen massiven Kredit aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zu gewähren, deutlich zurückgefahren. Damit reagiert sie auf Bedenken der belgischen Regierung und lässt zugleich ein Fenster für die Bestrebungen Washingtons offen, das Geld zu nutzen, um Russland zu einem Friedensabkommen zu bewegen. Die EU schlägt nun vor, der Ukraine über die nächsten zwei Jahre rund 105 Milliarden US-Dollar zu leihen. Zuvor war ein Kredit von bis zu 186 Milliarden US-Dollar geplant gewesen.

Ueda ist sich über Zahl der weiteren Zinserhöhungen nicht sicher

Die japanische Zentralbank ist sich nach Darstellung von Gouverneur Kazuo Ueda nach wie vor unsicher, welches Zinsniveau für die Wirtschaft ideal ist. Damit ist nicht absehbar, wann der Straffungszyklus enden wird. In einer Rede vor einem Parlamentsausschuss am Donnerstag sagte Ueda, die Bank of Japan (BoJ) arbeite weiterhin daran, die Spanne für den neutralen Zinssatz - das Niveau, das als mit der wirtschaftlichen Stabilität vereinbar angesehen wird - einzugrenzen.

Trump-Regierung schwächt Kraftstoffverbrauchsregeln für Autohersteller ab

US-Präsident Donald Trump plant, die bundesstaatlichen Vorgaben für den Kraftstoffverbrauch bei Pkw zurückzunehmen. Es ist der neueste Schritt, um die US-Autoindustrie von Vorschriften zu befreien, sauberere und kraftstoffeffizientere Autos zu bauen. Der Schritt der Verwaltung kommt Monate, nachdem der Kongress und die Trump-Regierung im Sommer die Vorschriften - bekannt als Corporate Average Fuel Economy-Regeln oder CAFE - im Wesentlichen aufgehoben haben, indem sie Strafen für deren Verletzung abschafften.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden 3Q Leistungsbilanz Überschuss 93,2 Mrd SEK

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)