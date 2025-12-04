DAX23.694 -0,1%Est505.695 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,22 -2,2%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.904 -0,5%Euro1,1662 -0,1%Öl63,07 +0,5%Gold4.191 -0,3%
Siemens Energy-Aktie im Blick: Hochstufung und Kurszielanhebung durch JPMorgan

04.12.25 07:53 Uhr
Aktie im Fokus: JPMorgan hebt Siemens Energy auf 'Overweight' - Kursziel angehoben | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 100 auf 160 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
117,15 EUR 1,90 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Zudem stehen sie fortan auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Bank. Das Gewinnwachstum der Münchner bis zum Ende der Dekade lasse den Rest der europäischen Investitionsgüterbranche blass aussehen, schrieb Phil Buller am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026. Siemens Energy sei eine "kraftvolle Free-Cashflow-Maschine". Er misst den Aktien daher eine höhere Bewertung zu und hob obendrein seine Gewinnschätzungen.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

