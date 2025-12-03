DAX23.682 -0,1%Est505.693 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +2,5%Nas23.435 +0,1%Bitcoin79.507 +1,2%Euro1,1662 +0,3%Öl63,11 +1,2%Gold4.221 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Erholung nicht Nachhaltig: DAX gab Gewinne im Handelsverlauf wieder ab Erholung nicht Nachhaltig: DAX gab Gewinne im Handelsverlauf wieder ab
Schaeffler: Vom Krisenkind zum Verteidigungspionier? Schaeffler: Vom Krisenkind zum Verteidigungspionier?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer erreicht bei Quanti-Pediatric-Studie primäre und sekundäre Ziele

03.12.25 16:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
34,23 EUR 0,04 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Bayer hat bei seiner Studie Quanti Pediatric für sein niedrig dosiertes Kontrastmittel die primären und sekundären Endpunkte erreicht. Die Studie untersuchte laut Bayer Gadoquatrane bei Kindern mit bekannter oder vermuteter Erkrankung, die eine kontrastmittelverstärkte Magnetresonanztomographie (MRT) mit einer im Vergleich zu anderen Kontrastmitteln 60 Prozent niedrigeren Gadolinium-Dosis durchliefen. Die Studie habe die primären und sekundären Endpunkte zur Bewertung der Pharmakokinetik und des Sicherheitsprofils von Gadoquatrane erreicht, so Bayer weiter.

Wer­bung

Details zu dieser Studie wurden erstmals auf dem diesjährigen Jahreskongress der Radiological Society of North America präsentiert, der vom 30. November bis 4. Dezember 2025 in Chicago, USA, stattfindet. Quanti Pediatric ist Teil von Bayers zulassungsrelevantem klinischen Entwicklungsprogramm Quanti, das auch zwei multinationale Phase-III-Studien bei Erwachsenen umfasste. Basierend auf den positiven Quanti-Daten, einschließlich der pädiatrischen Studie, hat Bayer Zulassungsanträge für Gadoquatrane in Märkten weltweit eingereicht, darunter Japan, den USA, der EU und China. Zulassungsanträge bei weiteren Gesundheitsbehörden plant das Unternehmen für die kommenden Monate.

Bei Zulassung wäre Gadoquatrane laut Bayer das am niedrigsten dosierte makrozyklische Gadolinium-basierte Kontrastmittel in den jeweiligen Märkten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 10:38 ET (15:38 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.12.2025Bayer KaufenDZ BANK
02.12.2025Bayer BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
02.12.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.12.2025Bayer Equal WeightBarclays Capital
02.12.2025Bayer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
02.12.2025Bayer NeutralUBS AG
25.11.2025Bayer NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen