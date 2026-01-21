Danone Aktie
Marktkap. 43,63 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass der Nahrungsmittelhersteller bestimmte Chargen seiner Säuglingsnahrung zurückgerufen und zugleich versichert habe, dass seine Babynahrung sicher sei. Dies verdeutliche unter anderem, dass Aufsichtsbehörden in China inzwischen eine strengere Haltung mit Blick auf Grenzwerte für Toxine eingenommen hätten. Zudem mache dies die potenziell weltweite Dimension des Problems deutlich./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
64,50 €
|Abst. Kursziel*:
39,53%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
65,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,78%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|12:01
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|12:01
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|12:01
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:16
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research