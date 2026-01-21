DAX 24.959 +0,2%ESt50 5.961 +0,2%MSCI World 4.535 +0,7%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.594 +0,4%Bitcoin 74.160 +1,6%Euro 1,1870 -0,2%Öl 65,66 -1,0%Gold 5.087 +2,1%
Danone Aktie

65,80 EUR -0,36 EUR -0,54 %
STU
60,54 CHF -2,06 CHF -3,28 %
BRX
Marktkap. 43,63 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

12:01 Uhr
Danone Overweight
Danone S.A.
65,80 EUR -0,36 EUR -0,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass der Nahrungsmittelhersteller bestimmte Chargen seiner Säuglingsnahrung zurückgerufen und zugleich versichert habe, dass seine Babynahrung sicher sei. Dies verdeutliche unter anderem, dass Aufsichtsbehörden in China inzwischen eine strengere Haltung mit Blick auf Grenzwerte für Toxine eingenommen hätten. Zudem mache dies die potenziell weltweite Dimension des Problems deutlich./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
64,50 €		 Abst. Kursziel*:
39,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
65,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,78%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

12:01 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Danone Sell Deutsche Bank AG
23.01.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Danone Overweight Barclays Capital
22.01.26 Danone Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

Dow Jones Wegen Verunreinigungen Danone-Aktie rutscht ab: Rückruf ausgewählter Babynahrungs-Chargen Danone-Aktie rutscht ab: Rückruf ausgewählter Babynahrungs-Chargen
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Probleme mit Babynahrung belasten Danone und Nestle erneut
dpa-afx Danone-Aktie fällt zurück: Tief seit Anfang 2025
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Danone belastet von Problemen mit Babynahrung - China im Fokus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
dpa-afx Nestlé-Aktie tiefer: Rückruf von Babynahrung auf mindestens 50 Länder aus
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net So schätzen die Analysten die Danone-Aktie im Dezember 2025 ein
Financial Times Danone tumbles as infant formula crisis spreads
Zacks Danone (DANOY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Financial Times Food industry at ‘tipping point’ amid demographic shifts, says Danone boss
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Are Consumer Staples Stocks Lagging Danone (DANOY) This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Is Danone (DANOY) Outperforming Other Consumer Staples Stocks This Year?
