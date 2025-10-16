Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag ins Plus

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 90,48 EUR zu.

Um 11:46 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 90,48 EUR nach oben. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,72 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93.840 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 26,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,75 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 115,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Das EPS wurde auf 4,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,21 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 80,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,04 Prozent verringert.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 12,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

