Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Porsche vz zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 43,21 EUR zeigte sich die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Porsche vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 43,21 EUR. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 43,70 EUR. In der Spitze fiel die Porsche vz-Aktie bis auf 43,19 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,70 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 23.602 Aktien.

Am 28.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,54 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,58 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 8,40 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,918 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche vz 2,31 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,96 EUR je Porsche vz-Aktie aus.

Porsche vz ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,71 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Porsche vz am 17.03.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,430 EUR je Porsche vz-Aktie.

