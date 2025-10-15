DAX 24.202 +0,1%ESt50 5.635 +0,5%MSCI World 4.310 +0,2%Top 10 Crypto 15,25 +1,7%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.417 +0,4%Euro 1,1657 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Porsche vz. Aktie

Marktkap. 36,83 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

14:31 Uhr
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41,56 EUR 0,55 EUR 1,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Automobilhersteller dürfte im kommenden Jahr weniger von neuen Modellen profitieren als bislang angenommen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte daher die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2026 um neun Prozent./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,88 €		 Abst. Kursziel*:
52,82%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
41,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,99%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

14:31 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
10.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Porsche vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

