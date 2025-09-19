Porsche Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG von 55 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa passte seine Schätzungen am Montag an die Prognosesenkung vom Freitag an. Er warf die Frage auf, ob es nun die letzte sein wird./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET
|Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,62 €
|Abst. Kursziel*:
23,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,61%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|10:11
|Porsche Neutral
|UBS AG
|08:01
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.09.25
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.09.25
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Porsche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
