Porsche vz im Fokus

Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

16.10.25 16:08 Uhr
Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche vz. Zuletzt sprang die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 41,41 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41,40 EUR 0,44 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 41,41 EUR. Die Porsche vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,03 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,29 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 247.515 Porsche vz-Aktien.

Am 26.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,28 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 72,13 Prozent zulegen. Am 26.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,42 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche vz 2,31 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,04 EUR an.

Porsche vz ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 1,35 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,98 Prozent auf 9,30 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Porsche vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,303 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Porsche

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
14:31Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
10.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
