Porsche Aktie
Marktkap. 37,2 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell und seine Schätzungen überarbeitet und trage damit den Restrukturierungsaufwendungen des Sportwagenbauers Rechnung, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Eine Überraschung seien diese aber wohl nicht für den Markt./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 17:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche Overweight
|Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
40,49 €
|Abst. Kursziel*:
58,06%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
40,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,36%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|20:46
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|11:11
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|Porsche Hold
|Warburg Research
|10:21
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|20:46
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|11:11
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|Porsche Hold
|Warburg Research
|10:21
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|20:46
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Porsche Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.25
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
|11:11
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|Porsche Hold
|Warburg Research
|10:11
|Porsche Neutral
|UBS AG
|08:01
|Porsche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.09.25
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets