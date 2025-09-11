NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten
Die KI-Branche erlebt einen historischen Moment: NVIDIA und OpenAI bündeln ihre Kräfte in einem 100-Milliarden-Dollar-Deal.
Werte in diesem Artikel
• NVIDIA investiert 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI
• Parallel Chip-Partnerschaft OpenAI-Broadcom für eigene 3nm-KI-Prozessoren
• Analysten: Wettbewerb im KI-Hardwaremarkt verschärft sich
Eine angekündigte Mega-Investition hat NVIDIA am Montag einen Kurssprung von bis zu 4,5 Prozent sowie mit 184,55 US-Dollar ganz knapp ein Rekordhoch beschert. Zuletzt lag der Kurs mit 183 Dollar wieder knapp darunter, aber immer noch rund knapp vier Prozent im Plus.
Der auf Computerchips für KI-Anwendungen spezialisierte Tech-Riese will 100 Milliarden Dollar in OpenAI investieren, um das KI-Softwareunternehmen beim Bau neuer Rechenzentren sowie der dafür nötigen Energie-Infrastruktur zu unterstützen. Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, teilte NVIDIA mit.
Aktienanalyst Matt Britzman von der britischen Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown sprach von einem Paukenschlag für die KI-Branche. Dagegen erschienen die von NVIDIA jüngst angekündigten Investitionen von 5 Milliarden Dollar in den angeschlagenen Branchenkollegen Intel wie Kleingeld. Mit dem nun angekündigten Schritt würde NVIDIA seine Position als unangefochtener König im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zementieren.
Der Kurs der Aktie hat sich im Zuge des KI-Booms an der Börse in den vergangenen drei Jahren fast verfünfzehnfacht. Mit einem Börsenwert von knapp 4,5 Billionen Dollar ist NVIDIA der weltweit wertvollste Konzern.
Zeitgleich wurde bekannt, dass OpenAI mit Broadcom eine eigene Chip-Partnerschaft eingegangen ist, um ab 2026 spezialisierte KI-Chips auf Basis der 3nm-Technologie von TSMC exklusiv für die eigenen Rechenzentren zu entwickeln. Diese Chips sollen insbesondere für Inferenzaufgaben genutzt werden, während NVIDIA-GPUs weiterhin für das Training der Modelle eingesetzt werden. Ziel ist es, die Kosten zu senken und die Abhängigkeit von NVIDIA zu verringern.
Ob die Partnerschaften und Chipprojekte das Kräfteverhältnis im AI-Hardwaremarkt dauerhaft verändern, bleibt offen. Analysten erwarten, dass NVIDIA bis zur geplanten Chip-Premiere von Broadcom/OpenAI bereits zwei neue GPU-Generationen veröffentlicht haben wird. Die Konkurrenz im Bereich KI-Hardware wird intensiv bleiben; alle Beteiligten versuchen, mehr Kontrolle über die eigene "Silicon-Strategie" zu gewinnen[.
Die NVIDIA-OpenAI-Partnerschaft markiert ein neues Großprojekt im Bereich KI-Infrastruktur mit enormem Investmentvolumen und strategischer Bedeutung. Parallel baut OpenAI seine Unabhängigkeit mit eigenen Chip-Initiativen aus, wodurch der Wettbewerb um KI-Hardware weiter angeheizt wird.
Die NVIDIA-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 3,63 Prozent auf 183,08 US-Dollar, für Broadcom geht es daneben 0,88 Prozent auf 341,32 US-Dollar ins Minus.
Redaktion finanzen.net
Langfristige Perspektive und Unsicherheiten
Fazit
Zeitgleich wurde bekannt, dass OpenAI mit Broadcom eine eigene Chip-Partnerschaft eingegangen ist, um ab 2026 spezialisierte KI-Chips auf Basis der 3nm-Technologie von TSMC exklusiv für die eigenen Rechenzentren zu entwickeln. Diese Chips sollen insbesondere für Inferenzaufgaben genutzt werden, während NVIDIA-GPUs weiterhin für das Training der Modelle eingesetzt werden. Ziel ist es, die Kosten zu senken und die Abhängigkeit von NVIDIA zu verringern.
Ob die Partnerschaften und Chipprojekte das Kräfteverhältnis im AI-Hardwaremarkt dauerhaft verändern, bleibt offen. Analysten erwarten, dass NVIDIA bis zur geplanten Chip-Premiere von Broadcom/OpenAI bereits zwei neue GPU-Generationen veröffentlicht haben wird. Die Konkurrenz im Bereich KI-Hardware wird intensiv bleiben; alle Beteiligten versuchen, mehr Kontrolle über die eigene "Silicon-Strategie" zu gewinnen[.
Die NVIDIA-OpenAI-Partnerschaft markiert ein neues Großprojekt im Bereich KI-Infrastruktur mit enormem Investmentvolumen und strategischer Bedeutung. Parallel baut OpenAI seine Unabhängigkeit mit eigenen Chip-Initiativen aus, wodurch der Wettbewerb um KI-Hardware weiter angeheizt wird.
Die NVIDIA-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 3,63 Prozent auf 183,08 US-Dollar, für Broadcom geht es daneben 0,88 Prozent auf 341,32 US-Dollar ins Minus. Redaktion finanzen.net
Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Broadcom News
Bildquellen: Konstantin Savusia / Shutterstock.com, JarTee / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen