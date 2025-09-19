DAX23.514 -0,5%ESt505.444 -0,3%Top 10 Crypto15,57 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.607 -2,7%Euro1,1783 +0,3%Öl66,13 -0,8%Gold3.715 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche PAG911 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Apple 865985 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Bitcoin, Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien, Samsung im Fokus
Top News
Porsche-Aktien tiefrot: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnung Porsche-Aktien tiefrot: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnung
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Quantencomputeraktien

Nach heftiger Kursrally in der Vorwoche: So schlagen sich Aktien von D-Wave, IonQ und Co. am Montag

22.09.25 14:11 Uhr
Nach Kursfeuerwerk: Quanten-Aktien wie D-Wave, IonQ & Co. erleben an NASDAQ und NYSE kalte Dusche | finanzen.net

Quantencomputeraktien haben in der Vorwoche kräftig haussiert und deutlich zweistellige Kursgewinne eingefahren. So geht es mit D-Wave & Co. am Montag weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
21,00 EUR -1,91 EUR -8,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IonQ Inc Registered Shs
58,20 EUR -1,29 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Quantum Computing Inc Registered Shs
23,27 USD 4,92 USD 26,81%
Charts|News|Analysen
Rigetti Computing Inc Registered Shs
28,52 USD 3,78 USD 15,28%
Charts|News|Analysen

• D-Wave, IonQ, Rigetti und Quantum Computing mit Rally von bis zu 82 Prozent in der Vorwoche
• Wochenstart schwach, Kurse unter Druck durch Gewinnmitnahmen
• Treiber bleiben Zinssenkung, neue Aufträge und mögliche US-Fördermaßnahmen

Wer­bung

Quantencomputeraktien erleben an der Börse 2025 starke Schwankungen, haben in Summe aber deutliche Aufschläge vorzuweisen. Allein der Blick auf die letzten fünf Handelstage zeigt kräftige Gewinne: D-Wave Quantum legten um 46,72 Prozent zu, für IonQ ging es um satte 82 Prozent aufwärts, Rigetti Computing gewannen 48,46 Prozent und Quantum-Computing-Anleger haben ein Plus von 38,22 Prozent in ihren Depots.

Gewinnmitnahmen drücken die Kurse zum Wochenstart

Doch so positiv die letzte Woche geendet hat, so schwach startet die neue: Während D-Wave-Titel an der NYSE vorbörslich um 8,97 Prozent auf 24,47 US-Dollar absacken, geht es für IonQ um 4,10 Prozent auf 67,52 US-Dollar abwärts, an der NASDAQ verlieren daneben Rigetti-Aktien 7,05 Prozent auf 26,51 US-Dollar und für Quantum Computing geht es sogar satte 13,02 Prozent auf 20,24 US-Dollar ins Minus.

Dabei dürften es insbesondere Gewinnmitnahmen sein, die auf den Kursen der Quantencomputertitel lasten. Denn am grundsätzlich positiven Sentiment hat sich für die Branchenvertreter wenig verändert.

Wer­bung

Was die Branchenvertreter treibt

Positiven Einfluss hatte in der Vorwoche die Leitzinssenkung der US-Notenbank auf die Bewertung von Wachstumsaktien, zu denen auch zahlreiche Quantencomputertitel zählen. Hinzu kamen News von Branchenvertretern selbst, die für Kauflaune an den Parketts gesorgt haben: So hat Rigetti einen Vertrag über 5,8 Millionen US-Dollar mit dem Air Force Research Lab (AFRL) unterzeichnet, was auch Anleger von Branchenkonkurrenten als gutes Zeichen zu werten wussten.

Ein Bericht von Cyberscoop schob die Unternehmen der Branche dann zusätzlich an: Unter Berufung auf Quellen hieß es, dass die Trump-Administration mögliche Durchführungsverordnungen und andere Maßnahmen zur Unterstützung der US-Quantencomputing-Industrie prüfe. Dabei könnte es auch um staatliche Förderungen gehen, was den Wachstumskurs der Unternehmen weiter stützen dürfte.

Vor diesem Hintergrund sind die Kursabschläge bei den Quantencomputeraktien zum Wochenstart tatsächlich als reine Gewinnmitnahmen zu werten, zumal negative Nachrichten aus der Branche in den letzten Tagen Mangelware waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: D-Wave Quantum und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf D-Wave Quantum

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf D-Wave Quantum

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

DatumMeistgelesen
Wer­bung